Que ce soit pour votre voiture accidentée, une job de peinture auto, un compound ou même une remise à neuf pensez à Carstar Rivière-du-Loup. Notre équipe de travail dispose de plusieurs équipements spécialisés pour concevoir la peinture exacte de votre modèle d’auto pour lui redonner son éclat neuf. Nous offrons plusieurs autres types de réparation comme les parebrise et le redressement de châssis pour votre auto. Aussi, nous offrons la modification des suspensions d’auto pour rendre votre voiture avec un look plus sportif. Pour accommoder nos clients, nous offrons des voitures de courtoisie et en cette période de covid nous avons adopté des mesures sanitaires adéquates pour sécuriser l’usage de nos voitures de courtoisie. Appelez-nous