Depuis plus de 10 ans Entretien Sans Souci est votre référence en matière de Gestion parasitaire, neutralisation des odeurs et entretien des espaces verts. Nous couvrons toute la province pour la neutralisation des odeurs. De Québec à Montréal pour la gestion parasitaire. Docteur en entomologie, M. Gingras a participé à l’élaboration du premier programme de formation pour la gestion parasitaire au Québec. Daniel Gingras, fondateur, possède les connaissances, expériences et compétences pour neutraliser tous types d’odeurs, pour éliminer tout indésirable, pour entretenir les espaces verts et réaliser des aménagements paysagers. Expert reconnu, auteur, conférencier il a participé à des émissions de radio et de télévision.