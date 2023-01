Orientation Québec est une entreprise de conseil en orientation fondée à Saint Colomban au Québec. Nous sommes spécialisés dans l'aide à la décision des étudiants et des jeunes professionnels dans leur choix de carrière.









Nous comprenons que choisir une carrière peut être une décision difficile, surtout dans un monde en constante évolution. C'est pourquoi nous offrons une gamme complète de services pour aider les individus à déterminer leurs intérêts, leurs valeurs et leurs aptitudes, et à trouver la profession qui leur convient le mieux.









Nos conseillers d'orientation sont des professionnels formés et expérimentés qui ont à cœur de guider les gens vers des carrières qui leur apporteront satisfaction et réussite. Nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles et les universités du Québec afin de fournir des informations sur les programmes d'études et les débouchés professionnels.









En tant que client d'Orientation Québec, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé et d'un soutien tout au long de votre parcours de décision. Nous sommes impatients de vous aider à atteindre vos objectifs professionnels et à réaliser vos rêves de carrière. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos services et comment nous pouvons vous aider.